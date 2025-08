Pour ses 25 ans, le Club des entrepreneurs de Grasse lance le défi “Post Croissance”

Si la parfumerie grassoise est aujourd’hui en plein rebond avec une inscription à l’Unesco, une reprise des champs de fleurs à parfum et le retour des grands de cette industrie, c’est sans doute au Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse qu’elle le doit. Car l’association qui fêtait mardi au Palais des Congrès de Grasse ses 25 ans, s’est créée en 1998 pour faire face au déclin de l’industrie du parfum qui semblait alors inéluctable. (Photo WTM : les responsables du club sur scène lors de la soirée anniversaire au Palais des Congrès de Grasse).

Des projets structurants qui ont relancé l'industrie grassoise de la parfumerie

Comme peuvent en témoigner les anciens présidents comme Jacques Pain, le fondateur, ou Michel Gschwind, le Club a permis d’engager des actions collectives et de monter une gouvernance plurielle innovante qui ont mené à des projets structurants efficaces. Ils sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns : Observatoire Mondial du Naturel ; Centifolia ; Initiative Terres d’azur ; Une Rose, une Caresse ; Grasse Expertise ; Fleurs d’Exception du Pays de Grasse ; Co-construction Pôle PASS.

Se sont ajoutées au cocktail une réflexion de base autour de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) qui a conduit à faire du Pays de Grasse un pôle pilote en ce domaine et une volonté de plus en plus marquée d’agir pour la planète et de lutter contre tout ce qui contribue au réchauffement climatique et à la mise en danger de l’humanité. Les projets collectifs les plus récents témoignent du renforcement de cette orientation, présente à la création, vers le développement durable des territoires : Nouveaux modèles économiques soutenables, Resoorce, Régén’ère Azur, Alimentation durable en Entreprise, Mécénat et solidarité.

Le défi "Post-Croissance" au coeur des 10 prochaines années

L’industrie du parfum désormais solidement repartie, cet axe RSE va être plus que jamais au coeur de l’action du club dans les dix prochaines années. C’est ce qu’a souligné Charlotte Daeffler, actuelle présidente du Club (175 membres), en lançant un grand défi sur 10 ans autour du concept de “post-croissance”. Les entrepreneurs ont compris qu'au-delà d’un directeur RSE, c’est une transformation des modèles d’affaires et de production qu’il s’agît de mettre en œuvre a-t-elle expliqué. Les normes ESG (directive CSRD pour l’Europe) seront adoptées par les États en 2024. De plus en plus d’entrepreneurs ont réalisé que la robustesse de leur entreprise passe par la prise en compte de leurs impacts environnementaux et sociaux au cœur même de leur modèle d’affaires et de leur gouvernance.

Pour le club, il s’agira, à partir de maintenant jusqu’en 2033, de changer le modèle économique du développement du Pays de Grasse et de ses acteurs pour passer à une économie de la post-croissance. Ce que cela signifie ? Le terme de “post-croissance” désigne l'entrée dans cette nouvelle ère d’une économie écologique, sociale voire régénérative. Le défi Post-Croissance, est présenté comme un “grand projet de transformation de l’économie du territoire” pour en faire un territoire de référence de la naturalité et du mieux vivre en commun sur notre planète.

Faire du territoire un "modèle au service du vivant"

C’est ce défi qui a été lancé lors de ce 25ème anniversaire avec le démarrage de la cocréation de la feuille de route en 2023/24 et une mise en œuvre évolutive (Propositions, appel à participation, plan d’actions, indicateurs de suivi et mesure des résultats). En coopération avec les collectivités, les entrepreneurs du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse ambitionnent ainsi d’impulser la transformation du territoire pour en faire un modèle au service du vivant. Un territoire attractif par son exemplarité.

Pour exemples d’actions, le club a lancé Resoorce, un atelier d'écologie industrielle et territoriale qui vise à optimiser les ressources du territoire (eau, déchets, énergies …) au travers d'une approche systémique inspirée des écosystèmes naturels, dans lesquels rien ne se perd et tout se transforme. Pôle de la communauté French Tech, le club a suscité une communauté de startups à impact dans le domaine de l’agriculture et de la transition écologique ou sociale. Autre exemple avec la mise en oeuvre de solutions régénératives issues du projet de recherche-action Régén’ère Azur.

Le mouvement “post croissance” est désormais lancé. Rendez-vous à la rentrée avec, entre autres, une conférence sur la post-croissance et la co-création du défi.