Le préfet de Région PACA, Georges-François Leclerc quitte ses fonctions

Le dernier Conseil des ministres du 29 octobre, a entériné la demande de Georges-François Leclerc de mettre fin à ses fonctions de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que de préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône et préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ancien préfet des Alpes-Maritimes (2016-2019), il était arrivé à Marseille le 20 janvier 2025 et devrait prendre prochainement la fonction de directeur de cabinet du président de la République, Emmanuel Macron, un poste clé de la politique française.

A Marseille, il s’est signalé par sa gestion ferme sur plusieurs dossiers majeurs, notamment l’évacuation de bidonvilles et la gestion des crises migratoires, mais aussi par une attention accrue aux investissements d’État en région. Son départ a été salué par plusieurs personnalités régionales comme Renaud Muselier, président de la Région Sud, ou Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui ont mis en avant son efficacité, son exigence et son engagement.