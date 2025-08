Premier Blockchain Breakfast autour de My Lovely Planet

Un nouvel événement monté par Blockchain Innov : le Blockchain Breakfast. Il s'agit d'un évènement digital organisé par l’association dans le but de partager son actualité, de présenter ses adhérents et d’encourager les échanges entre ses adhérents. La première édition aura lieu demain, mercredi 10 mai, 8 heures, sous forme de web conférence en compagnie de My Lovely Planet, un jeu sur smartphone pour la protection de la planète. Le concept est simple : chaque action dans le jeu a un impact dans le monde réel. Par exemple, lorsqu'un joueur plante des arbres dans le jeu, des arbres sont plantés dans le monde réel. Le jeu est déjà disponible sur App Store et Play Store avec plus de 30k téléchargements (Notes de 4,7/5).

Seront présents demain au déjeuner, Clément Le Bras et Remi Delafontaine, respectivement CEO et responsable Growth & Partnerships de My Lovely Planet, ainsi que Sylvain Theveniaud, vice-président de Blochain Innov. L’occasion de présenter la startup et de discuter ensemble autour du thème “Blockchain et Impact Environnemental”. A la clé de cette première, une offre spéciale de My Lovely Planet pour les participants.