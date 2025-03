Premier petit-déjeuner pour les Amis de la Fondation Sophia Antipolis

Les Amis de la Fondation Sophia Antipolis organisent leur premier petit-déjeuner avec une conférence sur le climat, vendredi 12 janvier 2024 de 9 à 11 heures à la Médiathèque Colette à Sophia Antipolis (1855, route des Dolines, quartier de Garbejaire). De retour de la COP 28 de Dubaï, Nathalie Hilmi, docteur en macroéconomie et finance internationale au Centre Scientifique de Monaco et auteur principale du rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère, interviendra sur les rapports du GIEC, sur les solutions face à l'urgence climatique et sur la COP 28 et l'action pour le climat.

Entrée libre sur inscription au 06 75 54 85 67 ou Janny.plessis.sa@gmail.com