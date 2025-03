Une première à Cannes pour les nouveaux docteurs d’UniCA

Les “mortarboards” ont volé sur les marches du Palais des Festivals de Cannes. Pour la première fois et à l’occasion de son 60ème anniversaire, Université Côte d’Azur a réuni vendredi dernier ses diplômés de doctorats pour une cérémonie de remise de diplôme. Elle était conduite par Anne Vuillemin, Vice-Présidente Politique doctorale d’UniCA en présence de Jeanick Brisswalter, président, Frédérique Vidal, ancienne ministre et David Lisnard, maire de Cannes. (Photo DR : les “mortardboads” ont volé au-dessus du tapis rouge.)

Cette cérémonie a donné l'occasion de saluer leur travail et leur contribution à la recherche scientifique d'aujourd'hui et de demain. Le doctorat est le plus haut diplôme d’Etat que seules les universités sont habilitées à délivrer. Il représente une implication et une contribution à l’activité de recherche mais également à la production scientifique ainsi qu’au développement économique. En 2024, Université Côte d’Azur compte 1.250 doctorants de 45 nationalités répartis dans 50 structures de recherche impliquées ; chaque année 250 étudiants soutiennent leur thèse.

Cette première remise de diplôme a réuni la promotion 2024. Quelque 170 docteurs, accompagnés de leur famille et amis, ont été salués pour les efforts, sacrifices et persévérance consentis dans leurs années de thèse. "C'est un moment de réflexion sur l'aboutissement d'un parcours qui a été marqué pour chacun et chacune d'entre vous par des doutes, des défis mais également par des réussites qui ont conduit à la défense de la thèse de doctorat de 3eme cycle” a rappelé Jeanick Brisswalter. “Ce moment est avant tout le vôtre non seulement par l'accomplissement académique que représente l'obtention de ce diplôme prestigieux mais aussi par la manière dont vous avez contribué à l'avancement des connaissances à l'innovation dans vos domaines respectifs”. Et d’ajouter, allusion à ce qui se passe aujourd’hui entre autres aux Etats-Unis, “ceci est particulièrement crucial dans un paysage géopolitique particulièrement instable, où la science est remise en question.”