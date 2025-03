Première édition pour “Monaco Inspire” et ses “entrepreneurs inspirants”

Première édition le samedi 30 novembre de 9 à 18 heures au Méridien Beach Plaza pour Monaco Inspire. Organisé par la JCI de Monaco, cet événement est dédié aux startups qui veulent passer de l'idée à la commercialisation de leurs projets. Les participants auront accès à des ateliers interactifs pour structurer et commercialiser leurs idées, en abordant des aspects opérationnels tels que le financement et la stratégie commerciale.

Des sessions de mentorat seront animées par des entrepreneurs reconnus, qui ont connu le succès, comme Éric Larchevêque et Catherine Barba, présents sur la scène médiatique française en tant que jury d'émissions, et Ian Sosso, leader de l'investissement à Monaco. L'occasion de conseils concrets pour surmonter les défis spécifiques des startups et bâtir un modèle économique viable. Tout au long de la journée, on retrouvera entre autres parmi les entrepreneurs "inspirants", des créateurs azuréens de startups comme Cédric Messina (Mycoach), Céline Molière (Emilie and the Cool kids), Mathieu Merian (Somanity), Alice André (Colette consulting), Layticia Audibert (Gandee )....

Monaco Inspire propose également une session de pitch, où les entrepreneurs présenteront leurs projets à un panel d'experts pour obtenir des retours immédiats et constructifs. Des regards qui permettront aux participants d'ajuster leurs stratégies avant de se lancer sur le marché. En plus de ces ateliers, ce premier rendez-vous facilitera le réseautage entre startups, investisseurs et mentors, créant des opportunités pour des partenariats stratégiques et de futures collaborations.