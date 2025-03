Première en France : à Mandelieu, la police municipale patrouille en Tesla

Mandelieu-la-Napoule à l'honneur dans les médias : elle a équipé sa police municipale de quatre Tesla Model 3, devenant ainsi la première commune française à adopter des véhicules électriques pour ses patrouilles. Ils remplacent des modèles thermiques coûteux en carburant et en maintenance, avec l'objectif de réduire l'empreinte carbone et de diminuer de près de 90 % les coûts énergétiques annuels. Les dépenses de carburant, actuellement de 650 euros par mois et par véhicule, devraient être divisées par dix, explique la commune, et la durée de vie des véhicules allongée grâce à des recharges lentes intégrées à l'organisation. La mairie met ainsi en avant des économies significatives et un gain d'efficacité.

Ce choix de Tesla, une entreprise américaine, a cependant suscité des interrogations. Sur Twitter, le maire Sébastien Leroy y a répondu en regrettant l’absence de réponses des constructeurs français à l’appel d’offres lancé par la commune. “Tesla a été le seul acteur à se positionner, et c’est un acteur majeur installé sur notre territoire”, rappelant que le constructeur y avait installé son centre de services régional.