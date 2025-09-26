Une première à Grasse pour l’IBT Côte d’Azur

Industrie, Bâtiment, Tech : ce sont les initiales de l’IBT Côte d’Azur, le rendez-vous de l'industrie de la construction et de la tech azuréennes, dont la 3ème édition aura lieu le jeudi 2 octobre de 9 à 18 heures. Une édition exceptionnelle car, pour la première fois, ce salon, qui a pris le relais d’Industria, quitte Nice pour s’installer à Grasse, au Palais des Congrès et sur le Cours Honoré Cresp. Dans le fief de la puissante industrie du parfum, c’est un nouveau cadre pour ce salon qui réunira professionnels de l’industrie, du bâtiment et plus particulièrement de la filière arômes et parfums. (Photo DR : un des stands, l'an dernier à l'Allianz Riviera de Nice).

Organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, l’UPE06, l’UIMM Côte d’Azur (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), la FBTP 06 (Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics) et PRODAROM (Syndicat National des Fabricants de produits aromatiques), IBT Côte d’Azur vise principalement 4 objectifs :

Fédérer les entreprises des secteurs du BTP et de l'industrie

Favoriser les rencontres d'affaires

Sensibiliser le jeune public aux métiers de l'industrie et de la construction

Répondre à la problématique de recrutement

Quelques temps forts sont inscrits au programme de la matinée.

9 à 18 h : démonstrateur des métiers de l’industrie & parcours découverte des métiers du BTP, dédié au jeune public (chapiteau extérieur installé sur le cours Honoré Cresp, en face du Palais des Congrès).

9h à 13h : Un Job dating des métiers de l'industrie & BTP (chapiteau extérieur)

10h à 11h30 : inauguration officielle et visite du salon

11h-11h45 : Pitch Party & Networking by La Place Business sur l’Espace - La Place Business (uniquement sur invitation)

12h00-12h30 : Small Business Act 06

Gratuit. Sur inscription