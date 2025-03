Près de 500 étudiants au 11ème Monaco Energy Boat Challenge

Le 11e Monaco Energy Boat Challenge a commencé aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 6 juillet. Laboratoire d'innovations en matière de propulsion et de design de coque, ce challenge du Yacht Club de Monaco met en relation des jeunes ingénieurs et des professionnels de l'industrie pour façonner l'avenir du yachting et assurer la transition vers une plaisance plus respectueuse de l’environnement.

Plus de 700 étudiants issus de 40 universités (25 pays) ont ainsi développé des solutions innovantes. Elles se répartissent en trois catégories. L’Energy Class, avec une nouveauté dans l’intégration des foils aux prototypes, à l’image du catamaran des Britanniques de Cambridge University Riviera Racing. La Solar Class qui regroupe des équipes telles que Clean Energy Ship Uvigo (Espagne), et leur trimaran au potentiel de vitesse impressionnant. La classe Open Sea qui met en avant des projets comme Deep Silence de Sialia Yachts et des bateaux à hydrogène ravitaillés par Natpower.

Le programme comprend également des épreuves nautiques, notamment des essais en mer et le YCM E-Boat Rallye (8 à 10 milles nautiques). Les participants, dont le Riva El-ISEO entièrement électrique et les bateaux de Vita et Evoy, utiliseront les installations de recharge rapide du YCM E-Dock, est-il noté.