Présidence de l’UPE06 : Marielle Walicki et Franck Cannata seuls en lice

Deux candidats pour la succession de Pierre Ippolito à la présidence de l’UPE06, le syndicat patronal des Alpes-Maritimes : Marielle Walicki, avocate niçoise en droit des affaires et Franck Cannata, fondateur et dirigeant de Transcan. Pierre Ippolito n’ayant pas souhaité faire un deuxième mandat de trois ans, ce sont les deux seuls candidats en lice à la clôture des inscriptions lundi 26 juin. Le résultat sera connu à l’issue des élections qui ont lieu le 5 juin prochain avec le vote des 78 administrateurs du conseil d’administration de l’union. (Photo DR : Franck Cannata et Marielle Walicki).

La passation de pouvoir est quant à elle prévue le 26 juin à Nice lors des Entreprenariales. Après la désignation et l’installation du bureau le 30 juin, le ou la présidente élue entrera alors en fonction le 1er juillet. Flash sur ces deux personnalités qui font consensus auprès des professionnels du département.

L'avocate Marielle Walicki, première femme présidente de l'UPE 06 ?

Marielle Walicki, qui pourrait devenir le 5 juin la première femme présidente de l’UPE 06 est une avocate niçoise expérimentée et engagée, spécialisée en droit des affaires, très investie dans le tissu entrepreneurial local. Elle est reconnue pour ses actions en faveur de l’accompagnement des entreprises et de la promotion des femmes dans le monde économique. Elle sait prôner l’écoute, la rigueur, la bienveillance et l’expertise.

Son parcours ? Avocate associée au sein de la SCP Walicki-Allouche-Bianchi à Nice et Paris pendant 28 ans (de 1990 à 2018), elle est ensuite, depuis octobre 2018, fondatrice et associée du cabinet WABG & Associés à Nice. Elle est également très active dans le milieu associatif : elle est notamment présidente fondatrice de la branche niçoise des Femmes Chefs d’Entreprise (FCE-NICE) depuis 2016, a présidé pendant trois ans Initiative Côte d’Azur (anciennement Fier Entreprendre), un réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. Elle est aussi fondatrice de la Clinique du droit à Nice, pour l’accès au droit des professionnels.

Franck Cannata a commencé avec un camion et en pilote aujourd'hui 150

Franck Cannata est issu d’une famille de transporteurs. Il a grandi dans cet univers mais a choisi de tracer sa propre voie entrepreneuriale en fondant Transcan en 2001, à seulement 20 ans, après la vente de l’entreprise familiale par son père. Il démarre seul, avec un unique camion acheté grâce à des facilités de paiement, et une forte volonté d’ancrage local. Une société qu’il a su développer. Sous sa direction, Transcan devient un groupe structuré autour de plusieurs filiales, avec une forte croissance annuelle (environ 20 % par an). L’entreprise compte aujourd’hui environ 500 collaborateurs, une flotte de 150 véhicules et plus de 75 000 m² de locaux logistiques, principalement à Carros.

Franck Cannata, qui est aussi président de la Fédération nationale des Transports routiers (FNTR) 06 et 83, met l’humain au centre de son projet, valorisant l’autonomie, la solidarité et la satisfaction client. Il insiste sur l’importance de rester à l’écoute des besoins du territoire et d’anticiper les évolutions du secteur. Il a également été reconnu pour ses initiatives en faveur de la décarbonation du transport, notamment via des flottes propres et des solutions de mobilité douce.