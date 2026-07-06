David Lisnard est officiellement entré dans la course à l'Élysée vendredi 3 juillet. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France (AMF) a lancé sa campagne présidentielle à Saint-Raphaël, devant près de 1 500 personnes réunies à l'occasion du premier grand meeting de son mouvement Nouvelle Énergie. Défendant un projet fondé sur la baisse des normes, le rétablissement de l'autorité de l'État et la maîtrise des finances publiques, il a dressé un constat sévère de la situation du pays, appelant à "redresser la France" et réaffirmant son souhait d'une primaire ouverte à droite.

Profitant de cette entrée en campagne, David Lisnard s'en est également pris au camp macroniste, dénonçant "une caste" parisienne prête, selon lui, à "toutes les compromissions" pour conserver le pouvoir. Sans les nommer directement, il a visé les candidatures d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal, tout en adressant une pique à une partie de la droite traditionnelle. Après avoir quitté Les Républicains au printemps, l'édile cannois entend désormais porter une candidature indépendante avec l'ambition de s'imposer dans le débat présidentiel de 2027.