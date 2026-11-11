Présidentielle 2027 : David Lisnard dans le top 5 des personnalités politiques préférées

Selon le baromètre Le Point/Cluster 17, le maire de Cannes gagne six points de popularité et devance désormais Édouard Philippe et Bruno Retailleau. C’est la plus forte progression du mois : il passe de la 19e à la 5e place du classement.

David Lisnard poursuit sa progression dans l’opinion. Selon le baromètre mensuel de popularité Le Point/Cluster 17, publié le lundi 9 novembre, le maire de Cannes et candidat de Nouvelle Énergie à l’élection présidentielle recueille 25 % d’opinions favorables, en hausse de six points par rapport à septembre. C’est la plus forte progression du mois : il passe de la 19e à la 5e place du classement et dépasse ses concurrents de droite Bruno Retailleau (24 %) et Édouard Philippe (22 %), qui le devançait encore largement il y a peu.

Le Cannois reste toutefois derrière Marine Le Pen (35 %), toujours en tête, Jordan Bardella (32 %), ainsi que Jean-Luc Mélenchon et Dominique de Villepin (26 %). À gauche, le leader insoumis devance Raphaël Glucksmann et François Ruffin (22 % chacun). Ce baromètre mesure la popularité des personnalités et non des intentions de vote : il ne préjuge donc pas des rapports de force électoraux à venir. Le même baromètre enregistre par ailleurs le plus bas niveau de popularité d’Emmanuel Macron.