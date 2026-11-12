Présidentielle 2027 : les entrepreneurs azuréens invités à faire entendre leur voix

Les Entrepreneurs Alpes-Maritimes organisent le 10 décembre au Pôle Alpha à Sophia Antipolis l’une des rencontres de la Grande Consultation des Entrepreneurs, dont les propositions seront portées auprès des candidats.

À quelques mois de l’élection présidentielle, les Entrepreneurs Alpes-Maritimes et leur président Fabien Paul donnent rendez-vous au monde économique azuréen le jeudi 10 décembre à 18h, au Pôle Alpha à Sophia Antipolis. Cette rencontre s’inscrit dans la Grande Consultation des Entrepreneurs, une mobilisation nationale qui prévoit plus de 100 réunions partout en France.

Entrepreneurs, indépendants, salariés, acteurs économiques et institutionnels disposeront de soixante minutes d’échanges pour faire émerger des solutions concrètes pour l’économie et le territoire. Les propositions issues de ces débats seront ensuite portées auprès des candidats à l’élection présidentielle de 2027.