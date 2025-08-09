Présidentielle : David Lisnard candidat dans le cadre d’une primaire à droite

Maire de Cannes depuis 2014, président actuel de l’AMF (Association des Maires de France) et chef de file du mouvement Nouvelle Énergie, David Lisnard a de nouveau affirmé son envie de participer à la prochaine élection présidentielle de 2027 dans une interview au site Actu.fr. “Il ne faut pas mentir aux gens donc avoir des objectifs clairs et nets avec un calendrier. Je refais de la France, une superpuissance éducative en cinq ans, par exemple. Mais pour réussir, il faut gagner les élections”, a-t-il répondu à une question sur son projet, rappelant à l’occasion qu’il s’était porté dès janvier candidat dans le cadre d’une primaire à droite.

"Il faut donc éviter la compromission du projet et la division des candidatures. Il y a plusieurs présidentiables à droite, mais il n'y a pas un candidat naturel. Bruno Retailleau est devenu présidentiable grâce à sa victoire éclatante à la présidence des Républicains. Mais LR, c'est moins de 10%. Parce que Nicolas Dupont-Aignan est toujours là, Édouard Philippe également. Attal et Darmanin veulent y aller. Et il y a moi qui porte un projet sécuritaire et libéral."