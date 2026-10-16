Après avoir fait monter sa cote sur les réseaux sociaux, David Lisnard gagne du terrain dans les intentions de vote. Le sondage Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio publié le 14 octobre le crédite de 6% dans une hypothèse de premier tour réunissant notamment Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Le candidat de Nouvelle Énergie progresse de 2,5 points par rapport à fin septembre et dépasse d’un point l’ancien ministre de l’Intérieur. Ce résultat constitue un signal favorable, sans permettre de conclure à une dynamique durable : il reste lié à la configuration testée et devra être confirmé par d’autres enquêtes.
Cette progression accompagne une campagne numérique intensive, portée par le hashtag #ilsepassequelquechose, des vidéos courtes et la reprise de ses interventions médiatiques. Impossible, toutefois, d’isoler dans ce sondage l’effet de cette exposition sur le choix des électeurs. Dans Atlantico, Hugues Serraf s’amusait dès le 6 octobre de ce candidat sortant progressivement de "l’angle mort", entre valeur politique encore discrète et titre spéculatif sur les marchés de paris. Le maire de Cannes commence désormais à gagner des points ailleurs que dans les commentaires : reste à vérifier si cette hausse tient davantage du mouvement de fond que du coup de projecteur.