Questions fréquentes IA

Quels résultats David Lisnard obtient-il aux sondages pour l'élection présidentielle de 2026 ? +

Comment le maire de Cannes a-t-il accumulé cette visibilité électorale ? +

Quel est l'ampleur de la progression de Lisnard par rapport à sa précédente mesure ? +

Pourquoi ce sondage ne permet-il pas de conclure définitivement à une dynamique stable ? +