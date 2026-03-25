Présidentielle : David Lisnard quitte Les Républicains

David Lisnard, le maire de Cannes, quitte Les Républicains. Il l’a annoncé ce matin sur BFMTV, suite à la réunion du bureau politique LR de la veille qui a fermé la porte à une primaire ouverte à toute la droite pour désigner son candidat à la présidentielle. Brillamment réélu au premier tour avec plus de 81% des suffrages, le maire de Cannes et président de l’association des maires de France a dénoncé ce qui sera proposé en avril, aux adhérents des Républicains. Ils auront pour choix de désigner directement Bruno Retailleau, le président de LR, comme candidat à la présidentielle ou de passer par une primaire avec seulement d'autres candidats LR qui pourraient se présenter. Candidat potentiel lui-même à la prochaine présidentielle, David Lisnard est quant à lui partisan d’une primaire ouverte à toute la droite. Il estime aussi que “ce qui s'est passé hier est un non-sens absolu" et qu’il s’agira d"un vote biaisé, un vote truqué". Ambiance.