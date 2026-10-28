La prestigieuse école hôtelière FERRANDI Paris s’installe à Nice Méridia

En association avec la CCI Nice Côte d’Azur, la grande école parisienne de la gastronomie et du management hôtelier ouvrira en septembre 2027 un campus azuréen dédié aux métiers de l’hospitalité. Plus de 400 étudiants y sont attendus à terme.

La Côte d’Azur va accueillir l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières françaises. FERRANDI Paris, grande école de la CCI Paris Ile-de-France et membre de la Conférence des grandes écoles, s’associe à la CCI Nice Côte d’Azur pour créer un campus au sein de l’écoquartier Nice Méridia. La convention de partenariat a été signée le 27 octobre par Jean-Pierre Savarino et Franck Scarlatti, respectivement président et directeur général de la CCI Nice Côte d’Azur, Dominique Restino et Stéphane Fratacci, président et directeur général de la CCI Paris Ile-de-France, ainsi que Jean-Paul Rigal et Thomas Allanic, président du conseil d’administration et directeur général de FERRANDI Paris. Fondée en 1920, l’école accueille chaque année quelque 2 500 étudiants et apprentis et plus de 2 000 professionnels en formation continue. (Photo DR : le bâtiment The Crown à côté du Campus des Métiers du Sud à Nice Méridia).

Cette implantation s’inscrit dans un contexte touristique particulièrement porteur. En 2025, la destination Côte d’Azur a reçu plus de 12 millions de visiteurs, dont plus de la moitié issus de la clientèle internationale, l’aéroport Nice Côte d’Azur a enregistré plus de 15,2 millions de passagers et les hôtels ont totalisé près de 13 millions de nuitées. Face aux besoins croissants en compétences exprimés par les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, les deux partenaires misent sur leur complémentarité : l’expertise pédagogique de FERRANDI Paris d’un côté, l’ancrage territorial et le réseau d’entreprises de la CCI azuréenne de l’autre. "La Côte d’Azur est l’une des premières destinations touristiques d’Europe. Derrière cette attractivité, ce sont des milliers d’entreprises qui recrutent chaque année dans les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et plus largement de l’hospitalité", souligne Jean-Pierre Savarino.

Le campus niçois proposera deux Bachelors Bac+3 visés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace : le Bachelor Arts Culinaires et Entrepreneuriat et le Bachelor Management Hôtelier et Restauration. Ces cursus associeront compétences techniques, managériales et entrepreneuriales, en prise directe avec les attentes des professionnels du territoire. La première promotion fera sa rentrée en septembre 2027 dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur, avant de rejoindre le site définitif. "Former là où sont les besoins, et là où les entreprises recherchent des compétences : c’est tout le sens de l’implantation de FERRANDI Paris à Nice", résume Dominique Restino.

Le futur campus prendra place dans l’immeuble The Crown, au cœur de Nice Méridia, à proximité immédiate de l’aéroport, de la gare Nice Saint-Augustin et des principaux réseaux de transport. Conçu comme un lieu de formation et de mise en pratique, il comprendra quatre laboratoires de cuisine et de pâtisserie, un restaurant d’application avec terrasse, une boutique de pâtisserie, des salles de cours équipées d’outils numériques, un foyer étudiant ainsi qu’un hôtel d’application développé avec des partenaires professionnels.

Pour FERRANDI Paris, qui développe déjà plusieurs campus en France et à l’international, Nice marque une étape supplémentaire. "L’ouverture de ce campus à Nice nous permet de renforcer notre présence sur le territoire national tout en poursuivant notre mission de formation aux métiers de l’hospitalité et de la gastronomie", se félicite Thomas Allanic. Côté CCI, l’école viendra compléter un dispositif de formation qui compte déjà le Campus Sud des Métiers, l’INB Côte d’Azur et l’École 42 Nice.

En rappel, deux autres projets liés à la formation aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont également lancés sur la Côte avec le groupe Vatel, l’une des références mondiales de la formation au management hôtelier. L’un à Nice avec un campus au Grand Arénas et deux implantations complémentaires à Saint-Laurent-du-Var autour d’un master en management de l’hôtellerie et du tourisme (800 étudiants attendus). L’autre à Cannes qui va accueillir la première Vatel Academy de Vatel France, davantage tournée vers les métiers techniques et opérationnels de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration, avec un objectif de livraison à la rentrée 2028 et une capacité d'accueil pouvant atteindre 1 000 étudiants à terme.