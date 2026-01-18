Prêt à porter : sale temps pour JOTT et ses doudounes colorées

Fondée à Marseille en 2010, la marque de doudounes colorées JOTT (Just Over The Top, soit juste au-dessus des limites), a été placée en redressement judiciaire à la fin décembre 2025 par le tribunal de commerce de Marseille. En grande difficulté financière, l’enseigne, qui emploie près de 200 salariés en France et exploite 142 magasins, est entrée dans une période d’observation de six mois décisive pour sa survie. Une audience intermédiaire est prévue le 5 février 2026 afin de déterminer la poursuite de l’activité ou une éventuelle liquidation judiciaire.

Dans les Alpes-Maritimes quatre boutiques sont aujourd’hui menacées de fermeture, comme l’a noté le site Actu.fr. Il s’agit du magasin de Nice, situé au centre commercial Nicétoile avenue Jean-Médecin, et ceux de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, de Shopping Promenade Riviera (ex-Polygone) à Cagnes-sur-Mer et de la rue d’Antibes à Cannes. Les salariés, dans l’attente d’un éventuel repreneur espéré avant la fin janvier, sont particulièrement inquiets. Dans un secteur du prêt-à-porter fragilisé par la fast-fashion et la seconde main, le sort de JOTT rappelle celui d’autres marques françaises récemment disparues comme Kaporal, Jennyfer, Kookaï, Naf Naf, Pimkie, Du Pareil Au Même, Sergent Major, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers…