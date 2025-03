Primé à Cannes, Emilia Pérez, grand favori pour les Oscars

Une nouvelle moisson de prix en vue pour Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, qui avait remporté au dernier Festival de Cannes un Prix du jury et un Prix d'interprétation féminine pour ses actrices. Le comité des Oscars lui a fait un triomphe hier jeudi à Hollywood, avec treize nominations, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice. Emilia Pérez se positionne ainsi comme le grand favori de la 97e cérémonie des Oscars, le 2 mars à Los Angeles. Les annonces d’hier en font cependant déjà le film non anglophone le plus nommé de l’histoire. D'autre part, outre au Festival de Cannes, le film a reçu une brassée de prix le 20 janvier au Festival des Lumières (équivalent français des Golden Globes), et part favori pour les Césars (nominations annoncées le 29 janvier) et les Bafta (British Academy Film and Television Arts Awards) qui auront lieu le 16 février.