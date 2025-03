Primé à Cannes, “Emilia Perez” fait un triomphe aux Golden Globes

Un triomphe annoncé hier aux Golden Globes pour “Emilia Perez”. Le film de Jacques Audiard, qui avait été déjà largement primé au dernier Festival de Cannes, était attendu à Los Angeles. Il avait reçu dix nominations et, au final, il est reparti avec quatre prestigieuses statuettes : meilleur film étranger, meilleur film musical mais aussi meilleur second rôle pour Zoe Saldana et meilleure chanson originale. Les Golden Globes étantconsidérés comme un tremplin aux Oscars, “Emilia Perez” peut aussi espérer une nouvelle consécration en mars prochain. Comme pour le film “Anatomie d’une chute” l’an dernier.