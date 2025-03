Primés au Festival de Cannes, “Anora” et “Emilia Pérez” triomphent aux Oscars

La “Palme d’Or” 2024, “Anora” qui triomphe aux Oscars et “Emilia Pérez”, primé également l’an dernier à Cannes qui remporte deux Oscars : les choix du Festival du Film se sont aussi imposés hier lors de la 97ème cérémonie des Oscars à Hollywood. La tragicomédie "Anora", l’histoire d’une Cendrillon moderne mise en scène par Sean Baker a raflé non seulement le prix du Meilleur Film, mais aussi les prix de la meilleure actrice pour Mikey Madison, ceux du meilleur scénario, du meilleur montage, et du meilleur réalisateur pour Sean Baker. Figure du cinéma d'auteur américain, il se voit ainsi couronné par Hollywood.

Prix du Jury à Cannes, “Emilia Pérez” de Jacques Audiard, qui avait reçu 13 nominations, ne sera reparti qu’avec deux Oscars : meilleur second rôle féminin pour Zoe Saldana et meilleure chanson, pour "El Mal". La polémique autour des anciens tweets racistes et islamophobes de son actrice principale, Karla Sofía Gascón, lui aura fait perdre l’Oscar du meilleur film étranger, au profit d’un film brésilien.