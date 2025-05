Le prix Nice Baie des Anges à l'académicien Andreï Makine

Membre de l'Académie française, Andreï Makine a été couronné par la 29ème édition du prix Nice Baie des Anges pour son roman “Prisonnier du rêve écarlate” paru aux éditions Grasset. Le jury, présidé par Franz-Olivier Giesbert, ainsi qu’un jury populaire de dix lecteurs amoureux des livres et des mots, a retenu ce grand roman-destin. Il retrace un demi-siècle d’histoire de l’Union soviétique et de la France à travers l’intense aventure humaine de Lucien Baert, jeune communiste français “prisonnier du rêve écarlate “. (Photos DR).

Arrivé à Moscou en 1939 pour découvrir la promesse d’un paradis sur terre, il connaîtra l’envers du décor : l’extrême cruauté du régime, les tortures dans les camps du Goulag, la sauvagerie de la guerre. Mais aussi la communion des âmes meurtries et l’amour d’une femme, Daria, avec qui il saura reconstruire leurs vies brisées. Près de trois décennies plus tard, Lucien parvient à traverser le rideau de fer pour tenter de retrouver les siens. Mais ce revenant du grand Nord ne reconnaît plus sa patrie. Comment pourrait-t-il se fondre dans le confort d’une “société d’estomacs heureux” et prendre au sérieux la révolution d’opérette de 1968 ? Lui faudra-t-il se renier, en effaçant son passé ? Ou bien tenter l’impensable retour à Tourok pour reconquérir son rêve de fraternité et son amour perdu ?

Né en 1957 à Krasnoïarsk, Andreï Makine est l’auteur d’une œuvre majeure traduite dans le monde entier et qui a obtenu plusieurs distinctions littéraires : le prix Goncourt, le Goncourt des lycéens et le Médicis pour Le Testament français, le Grand prix RTL-Lire pour La Musique d’une vie, le prix Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son œuvre, le prix Casanova pour Une femme aimée. Ses derniers livres sont publiés chez Grasset : L’ami arménien, prix des Romancières et L’Ancien calendrier d’un amour.

Depuis sa création en 1996, à l’initiative de la Ville de Nice, le prix Nice Baie des Anges a couronné de multiples romanciers d’Eric Fottorino à Jean-Paul Enthoven en passant par Didier Van Cauwelaert, Patrick Renaudot, Raoul Mille, Franz-Olivier Giesbert, Sylvain Tesson…Ce 29ème prix sera remis à Andreï Makine par Christian Estrosi, maire de Nice, le vendredi 30 mai, lors de l’inauguration du 29e Festival du Livre de Nice qui se tiendra sous la présidence d’Allain Bougrain Dubourg.