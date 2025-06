Un Prix du Patrimoine européen pour le projet Odeuropa

Un nouveau prix prestigieux pour EURECOM, prix qui va intéresser tout particulièrement Grasse et son industrie leader mondial de la parfumerie. Odeuropa, un projet de recherche européen novateur auquel l’école d’ingénieurs du numérique de Sophia Antipolis est un partenaire clé, a remporté le Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra 2025 dans la catégorie Recherche. (Photo DR : les odeurs font partie aussi du patrimoine).

La technologie de pointe au service de la préservation et de l'innovation culturelle

Ce prix prestigieux récompense des réalisations exceptionnelles dans le domaine du patrimoine culturel. Odeuropa a exploré et redonné vie à plusieurs odeurs du patrimoine culturel européen datant de 1600 à 1920. À EURECOM, le Professeur Raphaël Troncy, accompagné de Pasquale Lisena et Thibault Ehrhart, a dirigé le développement de technologies d’intelligence artificielle permettant d’extraire et d’analyser automatiquement plus de 2,5 millions d’expériences olfactives issues de textes et d’images historiques en six langues.

Le travail de cette équipe a permis d’alimenter le Graph de Connaissance Olfactive Européen, la base de données Smell Explorer, ainsi que d'autres outils numériques aujourd’hui utilisés par des musées et des chercheurs à travers l’Europe pour raconter des histoires plus immersives et multi-sensorielles.

Ce n’est pas la première marque de reconnaissance que reçoit EURECOM. Elle avait été déjà primée pour sa contribution au projet SILKNOW – dirigé également par le Professeur Raphaël Troncy, Pasquale Lisena et Thibault Ehrhart – qui avait remporté le Prix Europa Nostra en 2022 pour son usage innovant de l’IA afin de sauvegarder le patrimoine de la soie en Europe. Ces deux Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra en seulement trois ans, une performance, ont été reçus par l’école comme une reconnaissance au niveau européen de son engagement à mettre la technologie de pointe au service de la préservation et de l’innovation culturelle.