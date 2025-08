Prix Pierre Laffitte : l’appel à candidature est lancé

L’appel à candidature est lancé pour le Prix Pierre Laffitte 2023. Destiné à récompenser l’excellence et l’innovation dans les nombreux domaines de la recherche partenariale avec l’industrie, ce prix s'adresse à tous les doctorants en 2ème année des écoles doctorales : SFA, STIC et SVS ainsi qu'aux doctorants en 2ème année de Mines Paris à Sophia Antipolis, soutenu par l'EUR Spectrum et la fondation Mines Paris. C’est sa septième édition.

Au travers d’une démarche scientifique rigoureuse, alliant savoir, savoir-faire, créativité et innovation, les candidats devront démontrer à quel point leurs travaux sont ou seront amenés à avoir un impact majeur dans le dynamisme et le renouveau de l’industrie française. Trois prix sont prévus :

1500€ pour le premier prix et la médaille Pierre Laffitte

1000€ pour le deuxième prix

500€ pour le troisième prix

Calendrier

17 Juillet 2023 : date limite de soumission des dossiers des doctorants 2ème année

: date limite de soumission des dossiers des doctorants 2ème année 8 Septembre 2023 : sélection des finalistes et notification

sélection des finalistes et notification 13 Octobre 2023 : journée de séminaire et remise de la médaille

Envoi de dossiers et informations complémentaires : contact@prix-pierrelaffitte.fr