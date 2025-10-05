Probat Monaco se renforce sur la Côte avec Volpi Bâtiment

Le groupe Probat Monaco, acteur majeur de la construction et de la rénovation de prestige, annonce l’acquisition de Volpi Bâtiment, entreprise familiale emblématique de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ce rapprochement, officialisé le 2 octobre au Club Dauphin du Grand-Hôtel du Cap-Ferrat — l’un de leurs chantiers phares — marque une étape clé dans la stratégie de développement de Probat, qui réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie 200 collaborateurs. En intégrant Volpi Bâtiment (25 collaborateurs et 10 M€ de CA), et ses 45 ans d’expérience , le groupe monégasque consolide son ancrage sur la Côte d’Azur et enrichit son savoir-faire dans le bâtiment de luxe.

Pour Fabien Deplanche, président de Probat, cette acquisition “s’inscrit dans une logique de continuité et de complémentarité”, associant puissance économique et exigence artisanale. De son côté, Pascal Volpi, représentant de la quatrième génération de bâtisseurs, voit dans cette union “la poursuite naturelle d’une collaboration de plus de vingt ans, fondée sur la confiance et le respect mutuel”. Ensemble, les deux entreprises entendent bâtir un acteur de référence du bâtiment haut de gamme, capable de relever les défis techniques et esthétiques des projets les plus ambitieux du littoral azuréen.