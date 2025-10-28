Le Procès de l’IA présenté à la FNAC Nice : quand l’IA rencontre la BD

Un événement exceptionnel autour du livre "Le Procès de l’IA," la première bande dessinée co-créée avec l’intelligence artificielle : c'est ce qu'organise l'Institut EuropIA le samedi 1er novembre à 17h à la FNAC Nice (44/46 avenue Jean Médecin). Coproduite avec le Studio Laffitte à Sophia Antipolis et publiée aux Éditions Ovadia, cette œuvre visionnaire interroge le rapport de l’humanité aux technologies intelligentes à travers une fiction judiciaire captivante imaginée par Marco Landi, président de l’Institut EuropIA et ancien président d’Apple Monde.

L’auteur et directeur artistique Julien Raout, fondateur du Studio Laffitte et directeur du World AI Film Festival, dévoilera à cette occasion les coulisses d'une aventure créative : comment diriger une œuvre générée par IA sans perdre sa dimension humaine ? La rencontre sera suivie d’un atelier de prompt pour explorer concrètement la création assistée par IA, puis d’une séance de dédicace. Soutenu par la Fondation Sophia Antipolis et la CCI Nice Côte d’Azur, ce projet illustre la vitalité de l’innovation culturelle azuréenne et invite curieux, créateurs et passionnés à débattre de l’avenir de l’art à l’ère de l’intelligence artificielle.