Projet de méga-hôpital : ce qu'en pensent le CHU de Nice et la fondation Lenval

La communauté médicale du CHU de Nice et de la fondation Lenval ont souhaité s’exprimer à propos de la création d’un complexe de santé sur la Plaine du Var rassemblant au minimum leurs deux institutions. S’ils n’éludent pas des problématiques financières et des enjeux d’appartenance institutionnelle, ils parlent d’une “opportunité historique”. Voici leur texte commun. (Photo DR : l'hôpital L'Archet).

"Une opportunité historique"

“Au-delà des problématiques financières et des enjeux d’appartenance institutionnelle, nous souhaitons affirmer qu’un tel projet représente une opportunité historique qui nous permettra de résoudre des problématiques actuelles de prise en charge des patients et d’optimiser les interactions expertales favorisant la promotion de techniques innovantes. Ce projet suit en droite ligne les conclusions du projet médical partagé de nos deux institutions, porté à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé PACA depuis 1 an.

La prise en charge des patients pédiatriques requiert le recours à des techniques et expertises de plus en plus complexes, ce qui sera facilité par le fait que l’activité de pédiatrie soit accolée à une structure adulte pour bénéficier des plateaux techniques adéquats (radiologie interventionnelle et robotique chirurgicale par exemple). En plus de sa proximité immédiate avec les activités d’obstétrique, nous pourrons ainsi garantir des filières complètes de prise en charge : réanimation néonatale et réanimation pédiatrique, hémodialyse et soins critiques, hématologie et soins critiques, radiologie interventionnelle et traumatologie grave de l’enfant, maternité et chirurgie pédiatrique, et bien d’autres encore.

De plus, la proximité avec l’hôpital adulte garantira une fluidité de prise en charge des jeunes patients atteints de maladie chronique lors du passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte. Au-delà des intérêts de prise en charge médicale, le choix du site de la Plaine du Var est éminemment pertinent en termes de politique sanitaire.

Cette nouvelle structure, qui répondra aux normes écoresponsables et respectueuses de la santé et des conditions de travail des salariés et de l’environnement, permettra à terme qu’il n’y ait plus que deux gros pôles de santé participant au service public : Pasteur 2 situé à l’Est et le complexe Plaine du Var situé à l’Ouest, avec une jonction autoroutière facilitée.

Il est évident que le complexe Plaine du Var ne correspondra pas au simple regroupement des unités existantes des sites de l’Archet, de Cimiez et de Lenval, mais nécessitera une réflexion approfondie de la localisation des différentes spécialités selon la mission de chacune des structures."