Projet Martelly à Grasse : première pierre annoncée le 25 novembre

C’est enfin le lancement d’un projet qui est attendu depuis longtemps à Grasse et doit transformer le cœur de la vieille ville. La SPL Pays de Grasse développement donnera officiellement le coup d’envoi des travaux du chantier de Martelly mardi 25 novembre. C’est ce qui a été annoncé lors d’un conseil municipal qui s'est tenu la semaine dernière. Cette méga-rénovation urbaine, initiée par la ville en 2008 (elle porte sur près de 2 des 10 hectares de la vieille ville) conditionne toute l'opération de renaissance de cette vieille ville magnifique mais qui s’est dégradée. (Photo DR : une vue d'ensemble de la ZAC Martelly à l'est de la vieille ville de Grasse).

Présenté en 2016, ce vaste chantier qui devait être mené par Bouygues immobilier, avait été abandonné en 2023 sans même avoir concrètement commencé. La crise Covid, la guerre en Ukraine et une forte inflation du prix des matériaux étaient passés par là. Repris et entièrement revisité, avec une nouvelle version joue qui joue la réparation-reconstruction et remanie l'existant dans des opérations haute couture urbaine, il mobilise 90 M€.

Après l’ouverture de la Médiathèque Charles Nègre et du Campus étudiant, la pose de la première pierre le 25 novembre, marque le début d’une nouvelle étape pour le renouveau de la vieille ville. D’ici fin 2029 a-t-il été avancé, Martelly deviendra un véritable quartier de vie comptant 6.000 m² de commerces, des espaces publics végétalisés, des places de stationnement supplémentaires, de nouveaux logements, un hôtel trois étoiles et un cinéma.

La mairie a également annoncé que les premiers aménagements débuteront par l’îlot Notre-Dame-des-Fleurs avec la remise à niveau du parking, la création de bureaux, la rénovation de la façade et l’installation du futur Monoprix dans des locaux modernisés. D’autre part, dès 2026, la restructuration de l’ancien garage Rolland offrira 70 nouvelles places de stationnement et des surfaces commerciales.