Promenade du Paillon à Nice : l’Union européenne accorde un soutien inédit

Le prolongement de la Promenade du Paillon, inauguré en octobre dernier, franchit une nouvelle étape avec l’octroi d’un financement exceptionnel de 11,6 millions d’euros par l’Union Européenne, via le Fonds européen de développement régional (FEDER). Ce soutien vient compléter ceux déjà apportés par l’État (7,9 M€) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (14,7 M€), consacrant l’ambition et la solidité de ce vaste projet de transformation urbaine porté par la Nice.

D’un montant inédit, il s’agit de l’une des subventions les plus importantes jamais attribuées par l’Union Européenne à une ville pour un projet de cette nature, et de la plus élevée jamais perçue par Nice. La collectivité y voit une reconnaissance du caractère exemplaire de la Promenade du Paillon en matière de transition écologique, avec la végétalisation complète de l’ancien site d’Acropolis, la perméabilisation des sols, la lutte contre les îlots de chaleur et l’amélioration durable du cadre de vie. Un projet qui positionne Nice comme une référence européenne en matière de ville verte et résiliente.