Promenade du Paillon saison 2 : Nice inaugure sa “forêt verte”

C’est un événement attendu tant par les Niçois que par la mairie de Nice en approche des élections municipales de mars prochain. Samedi dernier, la ville a inauguré l’extension de la Promenade du Paillon, un projet d’envergure qui porte désormais cet espace emblématique à 20 hectares de verdure au cœur de la ville. Huit hectares supplémentaires sont ainsi venus prolonger la “Coulée verte” vers le nord, entre le Palais des Expositions et le Mamac, offrant une nouvelle respiration écologique et un lieu de vie intergénérationnel à deux pas de la mer.

Pensée par l’architecte-paysagiste Alexandre Chemetoff et pilotée par la Métropole Nice Côte d’Azur, cette “saison 2” du Paillon a transformé un ancien espace minéral en véritable forêt urbaine. Plus de 5.000 arbres et arbustes ont été plantés — jacarandas, magnolias, chênes, pins, oliviers ou paulownias — pour recréer une mosaïque de paysages méditerranéens et tropicaux, capable d’absorber les polluants, d’apporter de l’ombre et de résister au changement climatique. L’objectif s’inscrit dans la stratégie municipale “3-30-300” : trois arbres visibles depuis chaque domicile, 30 % de couverture végétale, et un espace vert accessible à moins de 300 mètres de chaque habitant.

Au-delà de la végétalisation, le projet intègre une refonte complète de l’espace public, des façades aux trottoirs, avec pistes cyclables, voies de bus, zones piétonnes et trottoirs élargis. De nouveaux espaces ludiques et sportifs font leur apparition : aires de jeux inspirées de la forêt, parcours d’agrès, terrains de pétanque et zones de détente ont été conçus pour tous les âges. “Les Niçois demandaient plus d’espaces calmes et de nature”, note Nicolas Arbona, directeur du projet pour la Métropole. “Nous avons voulu un lieu d’apaisement, où l’on peut lire, marcher, discuter ou simplement respirer.”

Ce nouvel écrin de verdure porte aussi une dimension éducative et culturelle. En lien avec le Muséum d’Histoire Naturelle et le MAMAC, des ateliers et animations autour de la biodiversité, de l’agriculture urbaine et des sciences naturelles viendront compléter la vie du parc. Ce projet à 75 millions d’euros, qui a mobilisé près de 200 personnes sur le chantier, marque donc une étape importante dans la transformation environnementale du centre-ville.

Pour Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole, cette réalisation “incarne la Nice de demain : une ville qui concilie nature, modernité et bien-être pour les générations futures”. Malgré les débats et les défis techniques, la nouvelle Promenade du Paillon est désormais une réalité : un espace de respiration où chaque habitant peut retrouver un peu de nature en pleine ville. Une carte maitresse dans la bataille électorale déjà largement engagée.