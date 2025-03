Promesse Sncf : des TER toutes les 15 mn (et à l’heure) à partir du 16 décembre

Des trains tous les quarts d’heure sur la ligne Les Arcs-Vintimille, via Cannes, Antibes, Nice, Monaco, Menton et aussi (et surtout) des TER “sans retards” : c’est la double promesse que fait la SNCF à partir du 16 décembre prochain. Si aux heures de pointe, la cadence des 15 mn est déjà observée, en revanche elle ne concerne pas le reste de la journée. Le plan transports de la Région Sud, qui sera mis en place à partir du 16 décembre prochain, vise aussi une cadence du quart d’heure de 10 à 16 heures tous les jours de la semaine, tandis que le samedi soir, des trains circuleront jusqu’à 2h30 du matin dans les gares terminus de Cannes, Grasse, les Arcs et Vintimille. A l'image des RER de la région parisienne, le flux sera continu.

Un test sur ce nouveau cadencement a été fait jeudi dernier avec la filiale Sud Azur qui sera le nouvel opérateur de la ligne à partir du 16 décembre. Ce plan régional s’appuie aussi sur des investissements importants, notamment avec un accroissement du nombre de rames, avec les constructions d’un centre de maintenance à Pont-Michel à Nice (54 M€), et d’un nouveau centre de supervision. Les usagers du TER croisent les doigts pour que le plan marche.