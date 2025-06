Protection de la mer : Cannes installe 42 filets anti-déchets supplémentaires

Récupérer les déchets de voirie avant qu’ils ne partent dans les cours d’eau et ne viennent polluer la Méditerranée, c’est ce qu’entreprend l’agglomération Cannes-Lérins depuis 2020. En collaboration avec l’entreprise mandolocienne Pollustock, elle a procédé à l’installation de filets et paniers anti-déchets pour préserver la mer. Un maillage qu’elle a renforcé fin mai avec la mise en place de 42 paniers anti-déchets dans les bouches d’évacuation du parvis Favre Lebret du Palais des Festivals et des Congrès. Ils peuvent récupérer de nombreux macro-déchets par unité et sont équipés d’un système de surverse pour laisser l’eau s’écouler.

A l’instar des 21 paniers de la Place Gambetta en plein cœur de Cannes, ces dispositifs permettent de capturer tout type de polluant solide comme les papiers, bouts de verre ou de plastique, mégots de cigarette, etc. Ils viennent en complément des trois filets majeurs disposés par l’Agglomération à la sortie des canalisations des ports et vallons cannois ainsi que des 21 paniers installés à la Place Gambetta.

Pour l’exemple, rien que pour le Vallon de la Foux ou un filet débrayable a été installé en 2023 (il se couche en cas de forte pluie pour ne pas faire bouchon face à la montée des eaux), 7 tonnes de macro-déchets ont été stoppés et récupérés avant qu’ils ne rejoignent la mer.