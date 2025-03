Qiti, la néo assurance des nomades digitaux, jette le gant

Avec le resserrement du crédit, les temps sont devenus durs pour les startups. Celles de la Côte d’Azur en font également les frais. Après Motion, Onhys et MyDataModels, c’est un beau projet qui avait pris un essor fulgurant qui est tombé à l’eau faute d’avoir pu mener la levée de fonds envisagée en fin d’année 2023 : Qiti. L’assurtech, spécialisée dans l’assurance des expatriés et pilotée par Christophe Bremard, l’un de ses trois fondateurs, a été placée le 7 décembre dernier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice. Elle comptait une quinzaine de salariés.

Les IA génératives pour révolutionner les assurances des expats

Créée en septembre 2021 à Nice, Qiti avait misé à fond sur l'Intelligence Artificielle et les IA génératives pour révolutionner le marché des assurances pour expatriés. L'IA lui permettait de passer en revue et d’analyser la multitude des contrats existants pour modéliser les besoins des expats et leur apporter la meilleure couverture qui leur convienne, au meilleur prix.

Lors de l’édition 2023 du CES de Las Vegas, elle avait ainsi présenté une innovation mondiale. Il s’agissait d’une application embarquée, capable d’adapter, en temps réel, la protection et les garanties de ses assurés (travailleurs nomades, expatriés, étudiants à l’étranger et grands voyageurs) suivant leurs géolocalisations à travers le monde. D’après les derniers chiffres connus, 15.000 utilisateurs avaient souscrit son offre qui s’appuyait sur une trentaine d’assureurs partenaires.

Un contexte qui a changé avec la remontée des taux

Labellisé “deep-tech” par BPI France, Qiti avait réussi deux levées de fonds pour poursuivre le développement de ses solutions basées sur les IA génératives et accélérer la commercialisation sur le marché du B2B en ciblant les entreprises ayant une activité et des salariés à l’international : 1,5 M€ en mai 2022, puis 1,9 M€ en avril 2023. A l’occasion de ce tour de financement d’avril, elle fait entrer à son comité stratégique Guillaume Sarkozy, ancien DG de Malakoff-Médéric.

Pour continuer son sa lancée, Qiti avait prévu de boucler une nouvelle levée de fonds de l’ordre de 1,2 M€ en décembre. Mais le contexte avait changé avec la remontée des taux et cette troisième levée de fonds n’a pu être menée à bien. D’où cette liquidation qui laisse orpheline la nouvelle génération des nomades digitaux, les ““Qitizens of the World”.