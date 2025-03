Qualisteo : deux partenariats stratégiques pour l’optimisation énergétique dans l’industrie

Start-up niçoise du secteur de l'énergie, Qualisteo annonce deux partenariats stratégiques majeurs avec Mercurial et Reeniu. Mercurial, spécialisé dans les achats industriels et la négociation internationale, et Reeniu, un intégrateur d'innovations pour la décarbonation des usines, travailleront avec la cleantech pour optimiser les dépenses énergétiques et réduire l'empreinte carbone des entreprises.

Grâce à son système de mesure multi-énergies avancé, Qualisteo offre un suivi détaillé en temps réel de la consommation d'énergie et des recommandations pour consommer moins et mieux. Ces nouvelles collaborations marquent aussi une avancée significative dans l'optimisation énergétique, en particulier pour les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Avec plus de 3 GWh d'économies d'énergie réalisées grâce au partenariat avec Reeniu initié en 2020, et le référencement par Mercurial qui compte plus de 400 industriels, Qualisteo, piloté par Elodie Bondi, confirme son rôle d'acteur clé dans la réduction des dépenses énergétiques et la préservation de l'environnement.