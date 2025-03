Qualisteo référencée par l’Union des Groupements d'Achats Publics

Startup niçoise spécialisée dans l'optimisation de la performance énergétique, Qualisteo vient d'obtenir un référencement auprès de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP). Ce référencement au catalogue de la centrale d'achat publique française marque pour elle une étape importante en lui ouvrant de nouvelles perspectives dans la collaboration avec les acteurs publics en matière de gestion énergétique.

Par une approche intégrée, alliant hardware, logiciel et conseil, la société aide depuis 2010 les clients à réduire leur consommation énergétique de 15% en moyenne, tout en fournissant une feuille de route claire pour optimiser l'efficacité énergétique. Grâce à ce référencement UGAP, elle permet désormais aux administrations publiques, collectivités territoriales et établissements publics de santé d'accéder facilement à ses solutions de gestion énergétique. ”Les acteurs publics jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique, et en facilitant l'adoption de nos solutions, ce référencement leur permet de renforcer leur impact et de contribuer encore plus activement à cet effort collectif”, note Elodie Biondi, DG de Qualisteo.