Qualité des eaux de baignade : l’autre classement qui assomme les plages azuréennes

Alors que l’été arrive et que la chaleur pointe, à quel saint se vouer pour la baignade ? Ou plutôt à quel site web faire confiance pour s’assurer que la plage que l’on chérit soit bien la mieux adaptée à la baignade ? Deux labellisations ont été publiées récemment et ne se recouvrent pas vraiment quant à l’appréciation de la qualité des eaux : la traditionnelle labellisation des plages et ports Pavillon bleu qui reste dans le fil des années précédentes (pas de dégradation d’une année sur l’autre) et l’étude de l’association Eau et Rivières de Bretagne. Une étude sur le degré de pollution des eaux de baignades qui, elle, épingle sinon assomme quelque 130 plages des Alpes-Maritimes et du Var. (Photo WTM : plage de la Croisette à Cannes).

24 plages azuréennes dresseront le Pavillon Bleu 2024

La bonne nouvelle d’abord. Le Pavillon Bleu peut être dressé sur 24 plages azuréennes. Ce sont, ville par ville (voir le classement national 2024 sur le site web) :

Antibes : Antibes-les-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Grande plage Juan-les-Pins, Les Groules, Marineland

Antibes-les-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Grande plage Juan-les-Pins, Les Groules, Marineland Cannes : Chantiers navals, Font de Veyre, Gare Marchandise, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Riou, Rochers de la Bocca, Saint Georges, Trou (Roubine)

Chantiers navals, Font de Veyre, Gare Marchandise, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Riou, Rochers de la Bocca, Saint Georges, Trou (Roubine) Nice : Bambou, Blue Beach, Forum, Galion, Poincaré, Saint Hélène

Pour les ports, sept ports azuréens sont labellisés :

Port Camille Rayon du Golfe Juan

Port de La Napoule

Port de Marina Baie des Anges

Port de plaisance de Cap d’Ail

Port du Moure Rouge, Marina du Vieux Port de Cannes et Port Pierre Canto

Cannes s’est d’ailleurs déclarée très satisfaite du bilan pavillon bleu 2024. “Ce haut niveau de distinction récompense Cannes pour la qualité de ses plages, de ses eaux de baignade et son action environnementale. Attribué selon une centaine de critères, il garantit aux habitants et visiteurs des plages sécurisées et respectueuses de la planète avec une qualité d’eau qualifiée d’excellente. A ce titre, la Ville de Cannes dispose du plus grand nombre de plages labellisées du département des Alpes-Maritimes”, est-il souligné dans un communiqué.

Eau et Rivières de Bretagne : 36 plages à éviter entre Menton et Mandelieu

La mauvaise nouvelle maintenant. Celle d’Eau et Rivières de Bretagne qui présente “l’autre classement des eaux de baignade”. L’étude sur laquelle elle s’appuie ne voit pas la qualité des eaux de baignade azuréennes du même oeil. Suivant cette association, les plages françaises les plus mal classées sont carrément celles des Alpes-Maritimes, ainsi que les plages du Nord, du Pas-de-Calais, du Calvados et de la côte nord de la Bretagne.

Quelque 36 plages seraient même à éviter de Menton à Mandelieu. Sont données en pâture, les plages des Flots Bleus et Cousteau à Saint-Laurent-du-Var (1.851ème et 1.849ème places) sur un total de 1.854. Ce qui n’est guère encourageant. Sur la carte de leur site web, pour trouver la première place acceptable, il faut courir jusqu’à Sainte-Maxime. Et encore, cette plage n’est classée qu’en 1.319ème position. Saint-Tropez est un peu en meilleure position mais en bien bas de classement quand même 1.273ème.

L'association déclare avoir élaboré ce classement en se fondant sur les résultats d'analyses officielles, dont elle a tiré un nouvel indicateur, plus précis selon elle que celui publié par le ministère de la Santé (baignades.sante.gouv.fr). A l’heure de la baignade, elle jette en tout cas une dose de suspicion sur la qualité du plongeon. (Voir l'étude).