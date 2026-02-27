Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

27 février 2026, par Rédaction

Quantique et immobilier au CICA Tech’ 2026 à Sophia

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Une soirée ImmoTech sous le signe de l’innovation à Sophia Antipolis avec le CICA Tech’2026, le 9 avril au Village by CA. Au programme, une conférence sur l’impact du quantique dans l’immobilier, des pitchs de startups et vote du public.

Organisé par le Club Immobilier Côte d’Azur, le CICA Tech’ 2026 (ex “Rendez-vous ImmoTECH”) revient le jeudi 9 avril au Village by CA à Sophia Antipolis (Valbonne) pour une soirée dédiée aux professionnels qui veulent décrypter les grandes transformations du secteur et rencontrer les acteurs de l’innovation. Au programme : une conférence prospective intitulée "Le quantique : comprendre une révolution technologique qui pourrait impacter l’immobilier", suivie des pitchs de startups venues présenter leurs solutions et leurs projets.

Moment clé de la soirée : l’élection par le public de la Start-up CICA Tech’ 2026. L’événement se déroulera de 18h30 à 22h, avec accueil des participants, séquence pitchs et remise de prix, conférence, puis cocktail dînatoire pour prolonger les échanges. 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil