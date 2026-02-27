Quantique et immobilier au CICA Tech’ 2026 à Sophia

Organisé par le Club Immobilier Côte d’Azur, le CICA Tech’ 2026 (ex “Rendez-vous ImmoTECH”) revient le jeudi 9 avril au Village by CA à Sophia Antipolis (Valbonne) pour une soirée dédiée aux professionnels qui veulent décrypter les grandes transformations du secteur et rencontrer les acteurs de l’innovation. Au programme : une conférence prospective intitulée "Le quantique : comprendre une révolution technologique qui pourrait impacter l’immobilier", suivie des pitchs de startups venues présenter leurs solutions et leurs projets.

Moment clé de la soirée : l’élection par le public de la Start-up CICA Tech’ 2026. L’événement se déroulera de 18h30 à 22h, avec accueil des participants, séquence pitchs et remise de prix, conférence, puis cocktail dînatoire pour prolonger les échanges.