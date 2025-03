Quatre PME azuréennes dans la 7ème promotion de SUD Accélérateur

La Région Sud et risingSUD, en partenariat avec Bpifrance, ont présenté aujourd’hui à Marseille les 19 entreprises qui composent la 7ème promotion de SUD Accélérateur. Issues de différents secteurs et territoires, elles vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé pendant 24 mois pour poser les bases d'une performance durable et les guider vers un changement d'échelle, de PME à ETI, avec en fil en rouge les thématiques de l'intelligence Artificielle (IA) et des transitions (écologique, énergétique, digitale). (Photo DR : réunis à Marseille, les dirigeants de la nouvelle promotion de SUD Accélérateur).

Parmi elles figurent quatre entreprises azuréennes :

Europliage : Conception et fabrication de pièces métalliques pour l'industrie, le bâtiment et la décoration

Conception et fabrication de pièces métalliques pour l'industrie, le bâtiment et la décoration Groupe Roberta : Fabrication et distribution de cuisines équipées

Fabrication et distribution de cuisines équipées Interima : Solutions de travail temporaire, recrutement, formation, insertion et conseil

Solutions de travail temporaire, recrutement, formation, insertion et conseil Qualisteo : Solution de mesure de la consommation énergétique.

SUD Accélérateur s'adresse aux entreprises à fort potentiel de développement, dont le siège ou l'établissement principal est situé en région Sud, qui emploient plus de 35 personnes et enregistrent un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Opéré par risingSUD et Bpifrance, SUD Accélérateur propose un parcours de 2 ans, avec :

un accompagnement individuel et personnalisé constitué d'un diagnostic 360 et d'une mission d'ingénierie conseil réalisés par les experts Bpifrance et risingSUD;

des moments collectifs autour de 8 séminaires thématiques en partenariat avec Kedge Business School;

des mises en réseau et visibilité grâce aux réseaux Les Accélérés Bpifrance et La Communauté by risingSUD.

Les thématiques de l'intelligence Artificielle (IA) et des transitions (écologique, énergétique, digitale) seront abordées en fil rouge tout au long du parcours de cette promotion.