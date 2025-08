Quatre projets d’Eurobiomed dans les 16 lauréats d’Innovation France 2030

Pôle de compétitivité Santé des régions Sud et Occitanie, Eurobiomed a pu faire part de sa satisfaction lors de son Assemblée Générale : parmi les 16 lauréats français retenus pour accélérer la recherche médicale française dans le cadre du plan “Innovation France 2030”, qui s’inscrit dans France 2030, 4 projets se trouvent sur le territoire du pôle. Nice, avec l’IHU RespirERA (Institut Hospitalo-Universitaire) en fait partie et a été bien loti avec 20 millions d’euros de dot.

Porté par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice, Université Côte d’Azur, l’INRIA et l'INSERM, ce projet est tourné vers la recherche sur les maladies respiratoires et le vieillissement. “Marseille Immunology Biocluster” ainsi que les IHU Immun4Care à Montpellier (maladies autoimmunes et amélioration de la prise en charge des patients) et HealthAGE à Toulouse (IHU émergent spécialisé dans la gérontologie et le vieillissement) sont les trois autres lauréats d’Eurobiomed.