Quatre sociétés azuréennes avec Linkeus dans la nouvelle donne de l'événementiel

L'industrie événementielle est en pleine mutation. Confrontée aux défis de la transformation numérique, de la transition écologique, et aux enjeux économiques, elle doit se repenser. C’est sur ce chemin du changement que Linkeus accompagne les professionnels de la filière. Une des pistes retenues a été d’accompagner ses adhérents vers la norme ISO 20121 afin de renforcer la capacité du territoire à accueillir les grands événements internationaux et d’assurer le positionnement durable et responsable de l’offre événementielle en région. (Photo DR : les représentants des 7 structures certifiées dont les 4 azuréennes).

Avec la norme ISO 20121, l’évènementiel est aujourd’hui le 1er secteur d’activité au monde à avoir intégré une démarche standardisée de développement durable, applicable à toutes les structures, quelle que soit leur taille. C’est cet accompagnement vers l'excellence qui a été au coeur de la dernière assemblée générale de l’association, rendez-vous qui a permis de donner un coup de projecteur sur le projet européen BEFuture, porté en France par Linkeus. Un projet qui “a pour ambition de valoriser le talent, l’innovation et la technologie pour soutenir la transformation du secteur du tourisme MICE en Europe en une industrie régénératrice, résiliente et responsable”, comme l’ont rappelé Fabrice Lavergne et Maxime Tissot, respectivement président et vice-président exécutif de Linkeus.

Au cours de la réunion, 7 adhérents dont 4 Azuréens ont été félicités pour leur certification ISO 20121 avec la remise d’un trophée .

IKebana (Valbonne Sophia-Antipolis), est une agence réceptive experte en organisation d’événements professionnels sur l’intégralité du territoire Français et Monaco

(Valbonne Sophia-Antipolis), est une agence réceptive experte en organisation d’événements professionnels sur l’intégralité du territoire Français et Monaco Made In Côte d’Azu r à Cannes : agence événementielle spécialisée en accompagnement de séminaires, événementiel, incentives et voyages sur la Côte d’Azur et région Provence-Alpes-Côte d’Azur

r à Cannes : agence événementielle spécialisée en accompagnement de séminaires, événementiel, incentives et voyages sur la Côte d’Azur et région Provence-Alpes-Côte d’Azur Pavillon Traiteur à Mouans-Sartoux est spécialisé dans la production artisanale à grande échelle, proposant une expérience culinaire qui marie saveur, présentation visuelle et savoir-faire artisanal

à Mouans-Sartoux est spécialisé dans la production artisanale à grande échelle, proposant une expérience culinaire qui marie saveur, présentation visuelle et savoir-faire artisanal Raising Stones Events à Biot : agence événementielle et DMC avec 2 bureaux sur la Côte d’Azur (France et Monaco) 2 et 3 adhérents Bucco-Rhodaniens

Quant à BEFuture, ce projet européen prévu de septembre 2023 à avril 2026 vise à renforcer la compétitivité du secteur européen des événements d’entreprise et à faire de l’Europe une référence mondiale en matière d’innovation, de technologie et de durabilité en concevant un nouveau modèle économique événementiel. Linkeus a été sélectionné comme référent français dans le consortium du projet sur recommandation de ses partenaires nationaux, Atout France et Unimev.