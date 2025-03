Quatre startups azuréennes dans l’index French Blue Tech

Le “French Blue Tech” pour quatre startups azuréennes. Inalve (production de microalgues) et Bioceanor (surveillance des eaux d’aquaculture) dans la catégorie alimentation, Deess (cartographie sous-marine) dans la catégorie numérique et souveraineté, et Pollustock (protection des milieux aquatiques) dans la catégorie Environnement et biodiversité, font partie des 35 startups françaises innovantes réparties en sept catégories qui ont été sélectionnées par le Cluster maritime français (CMF) dans le French Blue Tech, le premier index dédié aux startup maritimes françaises. (Photo DR : les représentants des startups sélectionnées lors de la soirée de présentation de l'index French Blue Tech à Paris en présente d'Hervé Berville, secrétaire d'Etat chargé de la mer).

Son objectif principal est de reconnaître et de valoriser les entreprises les plus prometteuses du secteur maritime, en leur offrant une visibilité accrue sur la scène nationale et internationale. Le “French Blue Tech” se présente comme une plateforme de distinction et de soutien pour ces jeunes entreprises innovantes. Il sert non seulement à mettre en lumière leur potentiel de croissance et leur engagement en faveur de l’environnement, mais aussi à faciliter leur accès aux financements essentiels. Son enjeu majeur est d'ailleurs de connecter les startups maritimes, majoritairement situées en région, avec les financeurs principalement basés à Paris.