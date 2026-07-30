Le Raggamuffin Festival donne rendez-vous aux amateurs des cultures reggae, dub et hip-hop, mardi 4 août dès 18h au Théâtre de Verdure de Nice pour une première édition pensée comme une soirée live, festive et fédératrice. Tête d'affiche de cette soirée, L'Entourloop sera de la partie aux côtés de trois invités : Flavia Coelho, Blabbermouf et Troy Berkley. La programmation réunira également Marcus Gad, qui présentera son nouvel album FOR ALL, ainsi que Vanupié et Cozik & Faya Pyd. Premier concert prévu à 19h.

Au-delà de la programmation musicale, le festival accueillera plusieurs stands engagés dans une démarche locale et responsable : Les Jardins de Benoît et Léa, ferme bio de maraîchage du Mercantour spécialisée dans la culture du chanvre et des fleurs de CBD, ainsi que le GEDAR, association dédiée au soutien de l'agriculture de montagne et à la valorisation de la ruralité dans l'arrière-pays niçois. L'événement est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et accessible aux jeunes via le Pass Culture, avec une buvette et une restauration sucrée-salée sur place. La billetterie est disponible sur raggamuffinfestival.fr ainsi que dans les points de vente habituels (Carrefour, Cultura, Fnac, Leclerc...).