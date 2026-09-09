Du 17 au 24 janvier 2027, la doyenne des rallyes routiers ouvre le bal du Championnat du Monde FIA des Rallyes. L’Automobile Club de Monaco (ACM) a dévoilé hier l’affiche et présenté une 95ème édition qui promet, comme le rappelle son slogan, une compétition “pour virtuoses”.

La légende reprend ses droits sur les routes des Alpes-Maritimes. Pour sa 95e édition, le Rallye Automobile Monte-Carlo, organisé par l'Automobile Club de Monaco (ACM), s'annonce une nouvelle fois comme manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2027, sous réserve de la validation du calendrier par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Un itinéraire remodelé et déjà qualifié de redoutablement sélectif promet de faire honneur au statut d'épreuve phare du calendrier international. (Photo DR : l'affiche de l'édition 2027 fait écho à l’édition 2026, marquée par des conditions particulièrement exigeantes, entre neige, verglas et changements d’adhérence.)

Le programme s'échelonne sur une semaine complète. Les reconnaissances se dérouleront du dimanche 17 au mardi 19 janvier, avant que les équipes ne prennent leurs marques dès le mercredi 20 janvier avec un Shakedown de 4,25 km au départ de 14h01, sur des Routes de la Garde et de Rabou modifiées, au départ de Gap, ville hôte de l'épreuve entre 2014 et 2021 puis de nouveau depuis 2024. Le départ officiel sera donné le jeudi 21 janvier à 13h45, depuis le podium du Port Hercule à Monaco, pour une première étape de 70,22 km chronométrés à travers les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence.

La suite de l'épreuve conduira les concurrents plus au nord, puis à l'ouest, au fil de trois journées denses en spéciales. Le vendredi 22 janvier, direction Gap pour 100,56 km chronométrés répartis entre Hautes-Alpes et Isère. Le samedi 23 janvier est annoncé comme la plus longue journée du rallye, avec 112,92 km à parcourir entre Hautes-Alpes et Drôme. Sans doute l'étape la plus délicate à négocier. Le rallye s'achèvera le dimanche 24 janvier entre Gap et Monaco, sur 69,87 km répartis en trois spéciales, dont la Bollène-Vésubie/Moulinet en guise de Power Stage. La cérémonie de remise des prix se tiendra sur le Port Hercule à partir de 17h00.