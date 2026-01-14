Le Rallye Monte-Carlo 2026 repousse ses limites avec 66 équipages

La 94ᵉ édition du Rallye Automobile Monte-Carlo, programmée du 22 au 25 janvier 2026, s’annonce déjà comme un grand cru. Alors que la réglementation WRC 2026 limitait le nombre de concurrents à 60, le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a fait le choix d’un véritable tour de force logistique en acceptant 66 équipages, soit l’ensemble des candidats inscrits. Une décision rendue possible notamment grâce à une organisation millimétrée du parc d’assistance de Gap Fontreyne, et qui ravira aussi bien les équipes officielles que les pilotes privés, impatients de se mesurer aux routes mythiques du Monte-Carlo. (Photo DR).

Épreuve d’ouverture du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), le Monte-Carlo réunira une fois encore l’élite mondiale de la discipline. En tête d’affiche figurent les champions du monde en titre Sébastien Ogier et Vincent Landais sur Toyota GR Yaris Rally1, grands favoris à leur propre succession et en quête d’un onzième succès record en Principauté. Avec 11 Rally1 engagées — cinq Toyota, trois Hyundai et trois M-Sport Ford — la lutte pour la victoire promet d’être intense, dans un contexte où la moindre erreur peut coûter cher sur un terrain aussi piégeux.

Derrière les Rally1, la catégorie WRC2 s’annonce particulièrement relevée avec 25 équipages, marquée notamment par le retour officiel de Lancia en compétition avec l’Ypsilon HF, un symbole fort pour les passionnés et pour l’histoire du rallye. Le départ officiel sera donné le 22 janvier à 14h depuis le Quai Albert Ier à Monaco, après un shakedown organisé dès le mercredi à Gap. Du col de Braus aux routes bas-alpines, avant une super-spéciale sur le Circuit de Monaco et une conclusion sur le Port Hercule, le Rallye Monte-Carlo 2026 s’annonce comme l’un des temps forts majeurs de la saison WRC.