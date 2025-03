Rallye de Monte-Carlo : le face à face Ogier-Neuville

C’est parti hier jeudi pour la 93ème édition du Rallye de Monte-Carlo avec, à l'affiche, le combat entre Sébastien Ogier, vainqueur des dix éditions précédentes du rallye, face au Belge Thierry Neuville, champion du monde en titre des rallyes. Dans la foulée des reconnaissances, programmées du lundi 20 janvier au mercredi 22 janvier, le départ officiel a été donné jeudi 23 janvier à 14h30, depuis la Place du Casino à Monaco.

La première étape, 100% nocturne, comportait trois spéciales chronométrées, d’un total de 53,11 kilomètres, organisées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Deux départements (Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence) accueillent aujourd’hui vendredi le deuxième jour de course. Le troisième jour, samedi 25 janvier, sera majoritairement drômois. Pour conclure, dimanche 26 janvier, trois chronos totalisant 51,88 kilomètres seront à disputer entre Gap et Monaco. La remise des prix se déroulera sur la Place du Casino à partir de 16h15. L'heure du verdict.