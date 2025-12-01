Re-Start 2025 à Antibes : le forum pour entreprendre, saison 3

Vous souhaitez créer, reprendre ou développer une entreprise ? Prendre un nouveau départ ? Re-Start 2025, le grand rendez-vous entrepreneurial d’Antibes est fait pour vous. Organisé par la CASA, France Travail, Initiative Agglomération Sophia Antipolis et l’Office du commerce d’Antibes, il revient pour une 3ème édition mercredi 3 décembre, de 9h30 à 15 heures à l’AzurArena. Il rassemble cette année 30 stands, 60 experts et 4 pôles majeurs (Accompagnement, Expert, Digital, Finance) sur 1 200 m². Les visiteurs pourront y travailler leur projet, construire leur business plan, clarifier les aspects juridiques, fiscaux ou financiers, et identifier les aides ou dispositifs d’appui adaptés à leur situation. Au cœur de cette édition, le numérique occupe une place centrale avec des ateliers animés par Google autour de l’IA, du marketing digital et de la création d’un business en ligne.

Tout au long de la journée seront proposés des formats courts et pratiques comme les Flashs Entrepreneur, sessions de 15 minutes pour découvrir les services clés de l’entrepreneuriat, ainsi que des diagnostics numériques personnalisés. Les Ateliers Connectés aborderont des sujets essentiels tels que la cybersécurité, la création d’applications et l’optimisation de la relation client. Ouvert à tous, gratuit et accessible sans inscription, l’événement se veut un véritable accélérateur d’ambition et un tremplin pour les porteurs de projets du territoire. Faites décoller votre idée et venez rencontrer l’écosystème entrepreneurial local.