Ready for IT à Monaco : l’approche cyber dans la transformation digitale

Dans la foulée des Assises de la Cybersécurité à Monaco, DG Consultants a lancé en 2019 un rendez-vous dédié aux professionnels du mid-market : Ready for IT. Cet événement, qui est spécifiquement dédié aux problématiques de transition et de sécurité numérique pour le segment de marché entre petites et grandes entreprises, revient pour une nouvelle édition du 23 au 25 mai au Grimaldi Forum. Quelque 700 participants sont attendus.

Au programme : un concentré clé en main des fondamentaux de la cyber, avec des conférences et keynotes inspirantes, des tables rondes regroupant les références du domaine, des ateliers pédagogiques répondant à des problématiques concrètes à grand renfort de retours d’expériences, des démonstrations en live et des rendez-vous one-to-one.

Trois grands temps forts sont prévus. Le premier avec des tables rondes qui mettront en scène les experts du secteur afin de partager et d’échanger autour des sujets clés tels que : les DSI face aux crises, l'évolution des basiques de la sécurité numérique, souveraineté des données, low-code / no-code, gestion des talents ou encore résilience cyber.

Le second avec des conférences plénières comme celle, pour l’ouverture, de Tom Fishburne, fondateur de Marketoonist, qui proposera une nouvelle approche de la transformation numérique et de sa sécurisation. A noter également un talk inédit dans la tête des cybercriminels avec 3 hackers éthiques : Saxx, ZaX & Doomer qui aborderont l'aspect éthique de leur métier et la place des "white hats" dans notre société.

Troisième temps fort avec des ateliers et démonstrations en live que présenteront les experts de grandes sociétés comme Chrome OS, Cisco, CoreView, SentinelOne, Opentext Cybersecurity, Cyberwatch, Huawei, ….Pour Maria Iacono, directrice de Ready For IT, un fil rouge dans cette édition : l’approche cyber. “Cette approche est envisagée sous l'angle de la transformation digitale. Car pour nos DSI et RSSI participants, la transformation des outils, des process et globalement de leur entreprise est primordiale et fait partie de leur quotidien. Ce fil rouge nous permet de rappeler combien il est important de placer la protection des systèmes au cœur de la transformation numérique.”