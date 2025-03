Ready For IT à Monaco : transition et sécurité numériques des ETI

Menace informatique croissante pour les entreprises françaises de taille moyenne, directives réglementaires qui se multiplient telles que NIS2 et enjeux économiques comme financiers de plus en plus lourds : c’est sur ces sujets que se concentrera cette année Ready For IT. La 5ème édition de ce rendez-vous donné par l’organisateur des Assises de la Cybersécurité aura lieu à Monaco du 14 au 16 mai. Il rassemblera 750 participants, dont 400 décideurs IT invités et permettra aux décideurs (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation, …) de rencontrer les meilleurs fournisseurs de solutions pour mener leurs projets de transition et de sécurité numériques.

Les conférences et tables rondes aborderont des sujets cruciaux tels que l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus métier, les enjeux de la cybersécurité adaptés aux spécificités des ETI, et l'impact de la législation NIS2 sur les pratiques des entreprises. En plus des conférences, Ready For IT s’affirme comme un carrefour d'échanges et de networking, avec plus de 2.000 rendez-vous one-to-one prévus et de nombreuses occasions de rencontres formelles et informelles.