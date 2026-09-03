Afin de faciliter la recherche des points de recharge pour l'itinérance et d'améliorer l'information tarifaire de la recharge, le gouvernement met à disposition une carte des stations disposant au moins d’un point de recharge à 50 kW minimum (idéal pour des recharge d'environ 20 minutes).

Les adresses, les tarifs, les disponibilités des stations de recharge en France : bien utile pour ceux qui roulent à l'électrique ! La Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a publié une première cartographie dynamique des points de recharge électrique de plus de 50 kW, accessible sur le site prix-carburants.gouv.fr, dans la rubrique "Bornes de recharge" a relevé sur LinkedIn Gérald Seiler, fondateur de la startup azuréenne ChargeAngels. L'outil affiche en temps réel la disponibilité des bornes ainsi que les prix en €/kWh, avec des fonctionnalités de recherche et de filtres par réseau, type et puissance de connecteur ou identifiant EMI3. Une quarantaine d'opérateurs de recharge (CPO) figurent déjà dans la base, sur les 600 unités de recharge rapide déclarées en France, avec la présence des principaux acteurs du secteur : Atlante, BP, Driveco, Electra, Engie, Fastned, Ionity, Izivia, Lidl, R3, Shell, TotalEnergies ou encore Tesla.

Cette initiative fait suite à la mise à jour du modèle national des données IRVE, encadrée depuis le 31 mars 2026 via le service Qualicharge. Si les tarifs ne sont pas encore tous à jour, cette cartographie constitue une première étape vers davantage de transparence sur les prix et vers un véritable service public de la recharge, les CPO étant vivement encouragés à déclarer leurs points de charge sur la plateforme. A garder en mémoire : https://www.prix-carburants.gouv.fr/rubrique/bornes-recharge/