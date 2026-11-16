Record France, l’amortisseur antibois qui fait vivre le “made in France”

Dernier fabricant indépendant d’amortisseurs en France, l’entreprise familiale installée en lisière de Sophia Antipolis est mise à l’honneur au Salon du Made in France, qui s’est terminé hier, dimanche 15 novembre à Paris. Elle représentera aussi les Alpes-Maritimes à l’Élysée les 21 et 22 novembre.

Son nom tient en une référence : “10 50 19”. Cet amortisseur destiné aux Citroën Berlingo et Peugeot Partner n’a rien de spectaculaire. Il a pourtant valu à Record France une place parmi la centaine de produits sélectionnés pour le Salon du Made in France, organisé du 12 au 15 novembre à la Porte de Versailles. La PME antiboise poursuivra sur sa lancée le week-end prochain, les 21 et 22 novembre à l’Élysée, où elle représentera les Alpes-Maritimes lors de la 6e Grande Exposition du Fabriqué en France. Ses arguments sont solides. 78 % de ses achats sont réalisés en France, et sur un amortisseur vendu 40 euros, 32 euros sont 100 % français. Plus de 95 % de ses fournisseurs sont situés à moins de 1 000 km d’Antibes. Le reste vient de Turquie et, pour deux petites pièces seulement, de Chine. “Nous sommes le dernier fabricant d’amortisseurs 100 % français, indépendant d’un grand groupe. Tous les autres sont partis”, résume Marie-Aude Meyer-Warnod, directrice générale. (Photo DR : Marie-Aude Meyer-Warnod).

L’histoire commence à Nice. En 1954, le grand-père des dirigeantes actuelles dépose le brevet de son premier amortisseur, puis fonde l’entreprise trois ans plus tard avec ses parents. Les premiers amortisseurs sertis sortent en 1960. En 1976, Record s’installe dans la ZI des Trois Moulins, à Antibes, en lisière de Sophia Antipolis. Elle y occupe aujourd’hui 10 000 m² répartis dans six bâtiments. Marie-Aude Meyer-Warnod et sa sœur cadette, Blandine Berrettoni, directrice opérationnelle, représentent la quatrième génération. L’entreprise maîtrise toute la chaîne de production, de l’usinage à l’emballage à la main. Il faut trois semaines et une trentaine d’opérations pour transformer un tube d’acier de six mètres en amortisseur, et quelque 4 000 références sont stockées sur le site.

Dès les années 1960, Record a choisi de ne pas fournir les grands constructeurs comme Renault ou Peugeot, en raison de leur pression sur les prix et de leurs pénalités de retard. Elle s’est tournée vers la rechange et vers des microniches. Elle est l’unique fournisseur des voiturettes sans permis Ligier, son premier client, et équipe les scooters de La Poste, des camions de pompiers ou d’aéroport, des engins agricoles et viticoles, des machines à laver industrielles et même des vélos elliptiques. Les développements “clés en main”, réalisés sur cahier des charges, représentent environ la moitié de son chiffre d’affaires.

Ce modèle est mis à rude épreuve. Record affronte le japonais KYB, l’américain Monroe et surtout les fabricants chinois, qui disposent d’un avantage de prix d’environ 40 %. Elle exporte 45 % de sa production, avec le Maroc pour premier client étranger, et reste donc exposée aux aléas géopolitiques. Elle a dû arrêter ses ventes en Iran et a été touchée par la crise avec la Russie, puis, plus récemment, par les conflits en Ukraine, au Liban et en Israël. Entre 2018 et 2025, son chiffre d’affaires est passé de 13 M€ à 6 M€ et ses effectifs de 130 à 68 salariés. Sa production est tombée de 3 600 à 1 600 pièces par jour.

“On ne peut pas concurrencer les énormes productions chinoises, il faut apporter quelque chose de différent”, souligne Marie-Aude Meyer-Warnod. Cette différence passe par la proximité, l’agilité et l’innovation. Après un programme d’économies d’énergie mené avec la CCI en 2023-2024 (éclairage LED, pilotage du chauffage, études sur le solaire), Record développe avec OneTwo, à Carros, un capteur de maintenance prédictive. Il signalera quand un amortisseur doit être remplacé. Installé à raison d’un capteur par essieu et vendu quelques dizaines d’euros, il sera produit par OneTwo et commercialisé par Record auprès des garagistes, des constructeurs, des flottes de camions et du monde agricole. Son lancement est prévu en 2027.